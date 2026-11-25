В Кремле заявили, что приглашение европейцев в Москву по-прежнему действует

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле ждут европейцев для переговоров, приглашение действует, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы ждем, приглашение, оно по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе прореагируют", - сказал Ушаков в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, Россия не получала от европейцев официального отказа от визита в Москву. "Такого отказа как бы мы не получали", - сказал Ушаков Зарубину, отвечая на советующий вопрос.

Он отметил, что "есть различные публичные заявления, но есть сигналы и по другим линиям, скажем, по телефонной линии".

Ушаков добавил, что у него были контакты с представителями европейских стран, посвященные Украине, они состоялись после встречи президентов РФ и США в Шэньчжэне.

"С европейцами тоже было общение (...), многие вопросы обсуждались, в том числе те или иные нюансы украинского урегулирования", - сказал он.



