В Думе рекомендовали в мастер-планах городов учесть появление роботов-доставщиков

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин считает, что подготовка мастер-планов для развития инфраструктуры российских городов должна учитывать цифровые сервисы.

"Мы должны учитывать цифровой облик и цифровые контуры тех сервисов, которые предлагаются городам", - сказал Сидякин журналистам в среду.

Он сослался на оценки экспертов, согласно которым к концу 2027-го года десятки тысяч роботов-доставщиков появятся на улицах российских городов.

"Ведущие платформы и компании уже доставляют в отдаленные уголки нашей страны продукты и лекарства с помощью беспилотных автономных систем. В самое ближайшее время обычным явлением на улицах наших городов будут автономные уборочные машины, которые убирают снег, чистят улицы, моют фасады домов. Под все это нужна необходимая инфраструктура: где они будут храниться, кто будет оператором, где будут в конечном итоге размещаться все эти центры обработки данных", - отметил глава комитета.

По мнению Сидякина, выстраивание мастер-планы городов и регионов требует новых подходов, в том числе в части инфраструктуры для жизни.

"Должны в каждом регионе появляться планы развития архитектуры, центров обработки данных, маршрутах перемещения беспилотных автономных систем, как на больших магистралях, так и в самих городах", - сказал председатель комитета.

