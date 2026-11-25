В Белгородской области в результате последних атак есть погибший и 9 раненых

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак есть погибший и девять пострадавших, в том числе годовалый ребенок, сообщил оперштаб региона.



В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, погиб мужчина.



В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за атаки беспилотника рядом с коммерческим объектом ранены трое. Женщина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями груди, живота, рук, ног и головы, мужчина с осколочными ранениями туловища, головы, рук и ног и годовалый ребенок в тяжелом состоянии с осколочными ранениями поясничной области и рук доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Женщина была беременна, сохранить беременность врачам не удалось. Всех троих на лечение перевезут в Белгород.

В Шебекине вследствие удара дрона по маршрутному автобусу пострадали еще трое. Мужчина и женщина получили осколочные ранения в голову, грудь и руки, и еще одна женщина ранена в ноги. Из Шебекинской ЦРБ их также переведут в Белгород.

В селе Новая Таволжанка в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения кисти. Лечиться он будет амбулаторно.

В поселке Красная Яруга при взрыве БПЛА пострадали двое. Женщина с осколочным ранением лица и мужчина с осколочным ранением голени обратились в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи женщина будет транспортирована в Белгородскую областную клиническую больницу, а мужчина продолжит лечение амбулаторно.

В результате атак в ряде населенных пунктов повреждения получили автомобили, дома, заборы, социальный и коммерческий объект.