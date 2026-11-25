Суд взыскал с двух школьниц 86 тысяч рублей за травлю сверстницы в мессенджере

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Тюмени частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства несовершеннолетней, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"С двух школьниц 2009 года рождения взыскана компенсация морального вреда за отправку видеосообщений с оскорблениями и нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

Суд занялся этим делом по результатам прокурорской проверки, которую провели по жалобе матери пострадавшей. Представитель потерпевшей просил взыскать с ответчиц компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Суд постановил взыскать с каждой ответчицы по 43 тысячи рублей, в том числе 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, 10 тысяч рублей - расходы по оплате услуг представителя, а также госпошлину в размере 3 тысячи рублей.