Володин раскритиковал законопроект о создании центров сбережения энергии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на правительственном часе раскритиковал законопроект о создании региональных центров энергосбережения для корректировки годовых лимитов потребления энергетических ресурсов и воды в школах, больницах, детских садах и других бюджетных учреждениях.

Законопроект № 3373-9 в октябре в палату внесли сенаторы Андрей Кутепов, Юрий Федоров и Михаил Борщев.

"А когда у нас предлагаются решения, вот здесь вот один законопроект рассматривали, ничего личного, но берут, предлагают, если в школах, в социальных учреждениях будут экономить электроэнергию и тепло, вот эта экономия должна передаваться в центры энергосбережения. Ну кто тогда будет экономить? Вот если мы примем решение, чтобы экономия оставалась в школе, в больнице, в садике, тогда будут экономить", - сказал Володин.

Он выразил полное согласие с тем, что профильный комитет Госдумы по энергетике вернул авторам эту законодательную инициативу, "потому что, совершенно очевидно: просто предлагают создать структуру общефедеральную, которую собрались содержать за счет экономии электроэнергии в школах, в садиках, больницах".

"Послушайте, у нас, когда мы дома лампочку выключаем, мы понимаем, это влияет на платеж. А если бы это не влияло на платеж, выключали бы мы эту лампочку? Вряд ли", - считает председатель Госдумы

По его мнению, "эти центры на себя потратят все эти деньги, даже если где-то эта экономия будет, это уже проходили".

Законопроект предусматривается создание региональных центров энергосбережения на территории всех регионов. Эти центры должны будут будут осуществлять деятельность, связанную с корректировкой годовых лимитов потребления энергетических ресурсов и воды главных распорядителей и получателей бюджетных средств, в число которых входят школы, больницы, детские сады, библиотеки и другие учреждения.

В Госдуме провели правительственный час по реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В обсуждении, которое длилось более пяти часов, принимали участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, а также глава Минтранса Дмитрий Ядров.