Рябков не считает, что переговоры по Украине затормозились

Россия готова продолжать переговоры в трехстороннем формате

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нельзя говорить, что в настоящий момент в переговорах по Украине возникла пауза, у России нет сомнений в том, что следующий раунд состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я бы не сказал, что они подвисли и затормозились, но у нас действительно сейчас, по состоянию на сегодня, нет понимания, когда состоится следующий раунд. Но в том, что он будет проведён, у меня сомнений нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Вопрос, конечно, к нашим коллегам в Вашингтоне, какие у них идеи, предпочтения. Мы готовы продолжать в том же формате, в котором прошёл предыдущий раунд 10-11 ноября в Абу-Даби", - добавил замминистра.