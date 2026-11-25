В России бензин с 17 по 23 ноября подорожал на 0,52% к предыдущей неделе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин с 17 по 23 ноября выросли на 0,52% к предыдущей неделе после того, как повышались на 0,09% с 10 по 16 ноября, снижались на 0,78% с 3 по 9 ноября, на 2,04% с 27 октября по 2 ноября, на 1,63% с 20 по 26 октября, на 0,69% с 13 по 19 октября, до этого символически росли на 0,01% с 6 по 12 октября, поднимались на 0,29% с 29 сентября по 5 октября, сообщил Росстат.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 23 ноября составил 15,44% при общей инфляции за этот же период в 6,72%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 23 ноября была на уровне 74,41 рубля (на 16 ноября - 74,15 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 70,31 рубля (70,04 рубля), АИ-95 - 76,58 рубля (76,33 рубля), АИ-98 - 104,39 рубля (104,15 рубля).

Цены на дизельное топливо с 17 по 23 ноября выросли на 0,78% после повышения на 0,49% с 10 по 16 ноября, на 0,33% с 3 по 9 ноября, снижения на 0,15% с 27 октября по 2 ноября, на 0,05% с 20 по 26 октября, на 0,09% с 13 по 19 октября. До этого ДТ дешевело на 0,04% с 6 по 12 октября, на 0,07% с 29 сентября по 5 октября.

Рост цен на дизельное топливо с начала года составил 14,93%.

Средняя цена ДТ в стране на 23 ноября равнялась 87,73 рубля за литр (на 16 ноября - 87,09 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).