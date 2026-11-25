США и Украина в Абу-Даби получили от РФ подробное описание рамок решения конфликта

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Абу-Даби Россия передала США и Украине подробное описание того, как Москва видит рамки будущего решения конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это рабочий процесс. В принципе, в ходе прошедшего раунда коллеги получили от нас очень подробную картину того, что Россия видит в качестве проблем и что Россия могла бы рассмотреть в качестве пути вперёд и рамок будущего решения", - сказал Рябков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, готовит ли Россия какие-либо новые предложения по архитектуре европейской безопасности к следующему раунду переговоров.

По его словам, в позиции России, изложенной на переговорах в Абу-Даби, "нет ничего такого, что могло бы быть воспринято как неожиданность".

"Каждый раз ожидать от России, что она скажет какое-то "новое слово", было бы неправильно. Мы не можем девальвировать свою собственную позицию пролиферацией собственных предложений. Поэтому мы будем держаться тех рамок, которые есть, которые утверждены президентом, и в соответствии с имеющимися инструкциями будем отрабатывать, подкрепляя это всё организационной базой, занимаясь конкретизацией наших подходов. Собственно говоря, то, что и происходило на предыдущем раунде", - заключил замминистра.