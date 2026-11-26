Промышленный вылов осетра в Азовском море может быть разрешен после 2027 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Росрыболовство отмечает улучшение ситуации с запасами осетра в Азовском море, однако предполагает, что в 2027 году промышленный вылов разрешен еще не будет.

"Ситуация с осетром в Азовском море стала лучше. (...) Был наведен порядок с браконьерским выловом после того, как Азовское море стало фактически внутренним морем в нашей стране. Плюс работают рыбоводные заводы на постоянной основе, запас от этого чувствует себя существенно лучше, наблюдается устойчивая тенденция к росту", - сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов журналистам во Владивостоке в четверг.

При этом он подчеркнул, что ведомство пока только прорабатывает вопрос открытия промышленного лова, поскольку необходимо определить условия. "Поэтому это не вопрос 2027 года, скорее всего", - пояснил он.

Вместе с тем, Соколов также сообщил, что речи об открытии промышленного лова осетров в Каспийском море пока не идет.

"В декабре состоится пятисторонняя комиссия по регулированию совместных запасов осетров в Каспийском море. И мы будем выходить с предложением продлить запрет на промышленное изъятие осетров в Каспийском море", - сказал он.

В апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что промысел осетров в Азовском море может начаться в 2027 году. "Наука проводила комплексные исследования и видит, что запасы осетровых стали восстанавливаться. И они уже прогнозируют, что русского осетра можно добывать по 350 тонн (в год - ИФ), но необходимо будет продолжать заниматься воспроизводством", - говорил он.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Сохранение и воспроизводство осетровых - общая задача пяти прикаспийских государств: Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Страны сотрудничают в рамках межгосударственного соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря, и одно из направлений этой работы - искусственное воспроизводство осетровых с выпуском молоди в естественную среду.

Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетровых на Каспии.