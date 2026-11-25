Что произошло за день: среда, 25 ноября

Арест мурманского губернатора, разбор завалов на месте взрыва в доме на Алтае, закон о приеме в вузы без экзаменов только победителей олимпиад

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис арестован по делу о растрате и взятке на два месяца. Адвокат заявил, что его подзащитный не признает вину. Временно исполняющей обязанности главы региона назначена заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова.

- Тело мужчины обнаружено на месте взрыва газа в доме на Алтае. Он проживал в квартире, находящейся рядом с той, где произошел взрыв.

- Госдума приняла закон о приеме в вузы без экзаменов только победителей олимпиад. Призеры будут приравнены к 100-балльникам по ЕГЭ. Правило начнет действовать начиная с 2026/27 учебного года.

- Россия не ведет переговоры с Владимиром Зеленским, они ведутся с украинской стороной, заявил Юрий Ушаков. В свою очередь Дмитрий Песков подчеркнул, что финализация мирных договоренностей по Украине невозможна без участия ответственного от страны лица.

- Восстановительные работы идут в Самарской области после атаки БПЛА. Завершены работы по восстановлению теплового контура поврежденных многоквартирных домов и соцучреждений Самары. Вместе с тем в других районах области жильцы более 2,5 тыс. домов остаются без электроснабжения.

- Петербургская биржа запускает единый макроэкономический индекс товарных рынков. Семейство индексов будет включать три уровня: товарный, отраслевой и экономический. Первый уровень - флагманский индекс, это единый индикатор, отражающий среднее изменение цен промышленных и сырьевых товаров.

- Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста называть пока рано, констатировал глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.

- Роскомнадзор потребовал от Ксении Собчак удалить три интервью из-за пропаганды ЛГБТ. ЛГБТ признано Верховным судом РФ экстремистской организацией и запрещено в России.