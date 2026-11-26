Более 80 кубометров строительного мусора вывезено после взрыва в доме на Алтае

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Около 200 человек ведут разбор завалов на месте взрыва газа в доме в райцентре Кулунда в Алтайском крае, вывезено более 80 кубометров строительного мусора, сообщает в четверг главк МЧС РФ по региону.

"Разбор обрушившихся конструкций все это время продолжается в непрерывном режиме, задействована тяжёлая техника. За это время вывезено более 80 кубометров строительного мусора", - говорится в сообщении.

На месте работает также 50 единиц техники. В работах участвует аэромобильная группировка и оперативная группа, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погибли два человека.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).