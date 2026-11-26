Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован на юге Байкала

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в Иркутском муниципальном округе Иркутской области с эпицентром в акватории озера Байкал, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок энергетическим классом 9,7, магнитудой 3,1 был зафиксирован в 23:34 по местному времени (18:34 мск) в среду. Эпицентр находился в южной части акватории Байкала, в 22 км восточнее популярного у туристов поселка Листвянка.

Согласно оперативным данным, в Листвянке, которую называют туристическими воротами Байкала за близость к Иркутску, ощутили подземный толчок интенсивностью 3-4 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит (и на этом фоне регулярно происходят землетрясения), имеет протяженность около 2,5 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).