Борис Титов предложил включить в повестку целей устойчивого развития ИИ, космос и культуру

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил учитывать национальные особенности при обновлении повестки целей устойчивого развития (ЦУР), а также включить в нее искусственный интеллект, космос и культуру.

"Необходимо обновить содержание ЦУР с учетом новых рисков. Я бы выделил три направления, которые сегодня представлены недостаточно - искусственный интеллект, космос и культура", - сказал он в Женеве на заседании Астанинской группы экспертов по повестке целей устойчивого развития.

По мнению Титова, необходимо сохранить общую рамку ЦУР и продлить горизонт повестки до 2050 года. При этом сами цели надо сделать более реалистичными, привязанными к национальным особенностям стран, а также определиться с принципами их воплощения на базе региональных коалиций, тематических альянсов и проектных партнерств.

"Искусственный интеллект может помочь беднейшим странам быстрее преодолеть отставание. Его потенциал огромен: управление энергосистемами и водными ресурсами, медицинская диагностика, прогнозирование урожайности, образование. Но ИИ может и закрепить зависимость бедных стран от нескольких технологических центров, возникает угроза "ИИ-империализма". Это не только технологическая проблема. Это вопрос возможностей для самостоятельного развития", - сказал Титов.

Он отметил необходимость закрепить принцип недискриминационного доступа развивающихся стран к ИИ. Технологии, подчеркнул Титов, должны расширять возможности стран, а не лишать их самостоятельности.

Космос, по его словам, также необходимо включить в будущую повестку как сквозное условие развития.

"Ну и, наконец, я бы сделал акцент на культуре. Это полноценный экономический ресурс. Креативные индустрии создают рабочие места, поддерживают предпринимательство, стимулируют инновации и развитие территорий. Но этот ресурс не бесконечен. Исчезают языки, утрачиваются памятники, ослабевают связи между поколениями. Поэтому культура должна занять полноценное место в системе ЦУР. Важно, чтобы она перестала восприниматься как необязательное дополнение к экономике", - отметил спецпредставитель.

Астанинская группа, сформированная весной 2026 года по итогам Второй конференции высокого уровня "Устойчивое развитие в Евразии", объединяет несколько десятков экспертов из разных стран и занимается подготовкой предложений для обсуждения повестки ЦУР после 2030 года на площадке ООН.