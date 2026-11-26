В МЧС выразили готовность поделиться с Бахрейном опытом защиты нефтегазовых объектов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России готово обмениваться с Бахрейном опытом защиты нефтегазовых объектов и применения ИИ для обеспечения безопасности, заявил глава министерства Александр Куренков.

"За последние годы мы накопили большой опыт в области проведения мероприятий гражданской обороны и защиты нефтегазовых объектов, применения инновационных технологий и искусственного интеллекта для обеспечения безопасности, а также создания современной учебно-тренировочной инфраструктуры мирового уровня для подготовки пожарных и спасателей. С большим удовольствием готовы поделиться нашими знаниями с бахрейнскими друзьями и одновременно перенимать ваш опыт работы", - сказал он на переговорах с советником короля Бахрейна по национальной безопасности шейхом Нассером бен Хамадом Аль Халифой в Манаме.

Как отметил Куренков, МЧС России планирует в рамках рабочего визита в Манаму провести первые комплексные российско-бахрейнские консультации между профильными экспертами для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия. Он выразил уверенность в том, что такой обмен знаниями и опытом будет способствовать повышению уровня безопасности народов обеих стран.