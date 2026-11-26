Четыре человека погибли и 11 ранены из-за ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 19 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погибли четверо мирных жителей, еще 11 человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Северодонецке атаковали "Газель". В результате удара погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. В Старобельском муниципальном округе противник нанес удар в районе магазина. Погибла 55-летняя женщина, 13-летняя девочка получила ранения", - написал Пасечник в своем канале в "Максе" в четверг.

Он отметил, что несколько массированных ударов ВСУ нанесли в Антрацитовском муниципальном округе. Одна из атак пришлась по хозяйственной постройке, погиб охранник, сообщил Пасечник.

В Белокуракинском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по движущейся мототехнике, пострадала семейная пара. В Новопсковском муниципальном округе противник атаковал "Газель", ранение получила 56-летняя женщина. В Лисичанске под удар попал гражданский автомобиль, пострадал мужчина, написал глава ЛНР.

Также, по его данным, в Сватовском муниципальном округе под огонь ВСУ попал легковой автомобиль, в результате чего ранены две женщины, еще одна женщина ранена в результате удара по жилому дому.

"Всего за сутки под огнем противника оказались 19 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, объекты энергетической, коммунальной и гражданской инфраструктуры. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 90 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.