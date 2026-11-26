Лавров в начале декабря примет участие в Дохийском форуме

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Катар 5-6 декабря, где он примет участие в Дохийском форуме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пятого-шестого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться с рабочим визитом в Катаре для участия в 24-м Дохийском форуме", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в ходе своего выступления на форуме Лавров "даст оценку роли России в условиях стремительно меняющейся системы международных отношений, а также изложит подходы нашей страны к ключевым вопросам региональной повестки дня, включая положение дел в зоне Персидского залива и ситуацию вокруг Украины".

Захарова добавила, что "на полях" форума пройдут встречи главы российского внешнеполитического ведомства с руководством Катара.