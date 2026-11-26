Лавров заявил, что Европа отрицает необходимость долгосрочного урегулирования на Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Европа отрицает необходимость долгосрочного урегулирования украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего".

"Вынужденное начало специальной военной операции, конечно, заставило Запад раскрыть все свои карты. Вы ежедневно можете слышать, как Европа заявляет о своих планах, готовится к войне, требует немедленного перемирия на Украине. Причём тут же говорят, что вслед за перемирием - никакого долгосрочного урегулирования, просто остановите боевые действия, а они тут же развернут свои контингенты, создадут на Украине военные базы", - сказал он.

"Это не скрывается. С такими планами они требуют, чтобы их приняли в круг участников переговоров, которые идут между Россией, США и Украиной", - сказал министр.

"Нам говорят, что, мол, давайте перемирие и потом будем решать вопросы "стабилизации". Что они собираются "стабилизировать"? Объявили, что готовят многонациональные стабилизационные силы. Кого "стабилизировать"? Режим Зеленского, который ежедневно заявляет о том, что никогда не признает российские интересы, того, что народ юго-востока Украины, Крыма свободно высказался за воссоединение с Россией, что он будет продолжать требовать вступления в НАТО? Его способность хамить руководителям других государств (будь то Россия или США) стала его "брендом", - продолжил он.

"С 2003 года мы столько раз шли на уступки, договоренности, что уже не знаю, почему это не оценено теми, кто всячески хочет продолжать использовать Украину для достижения недостижимых целей", - отметил глава МИД.

Он сказал: "Мы люди, привыкшие к различным испытаниям. Наш народ эти испытания выносил, выносит и обязательно будет так же поступать и впредь. При этом мы открыты к диалогу со всеми, но этот диалог должен быть между приличными людьми и в тех манерах, которые должны исповедоваться и применяться приличными людьми".