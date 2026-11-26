Захарова заявил о попытках Киева спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Украина пытается расширить географию конфликта, а атаками на суда в Финском заливе и в ливийском порту Бенгази - спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что Киев "пытаясь расширить географию конфликта, открыто стремится масштабировать этот конфликт и распространить его на морские акватории за пределами украинской территории".

"Своими безумными действиями глава киевской хунты сознательно пытается спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО, чтобы добиться неконтролируемой эскалации конфликта и окончательно торпедировать переговорный процесс по его урегулированию", - добавила Захарова.

Захарова подчеркнула, что "21 ноября в нейтральных водах Финского залива удару пока неопознанных беспилотников подверглось следовавшее из Санкт-Петербурга в Калининград грузовое судно "Спарта-2".

"Причастность киевского режима к нападению на судно "Спарта-2" публично допустил директор по связям с общественностью Вооруженных сил Финляндии. (...) 22 ноября в ливийском порту Бенгази были атакованы беспилотниками корвет "Меркурий" ВМФ России и российский сухогруз MV Angara. Причастность к этим терактам спецслужб Украины публично признал Зеленский", - заявила официальный представитель МИД России.