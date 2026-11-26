Очередное заседание Совета глав субъектов РФ при МИД состоится 1 декабря

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 декабря проведет в Москве заседание Совета глав субъектов при МИД России, сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"1 декабря в особняке министерства иностранных дел, в Доме приемов под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 47-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. В нем примут участие губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти", - сказала Захарова на брифинге в четверг.