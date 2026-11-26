Военные КНР и РФ обсудили укрепление стратегического сотрудничества

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы КНР и РФ в ходе звонка по видеосвязи обсудили отношения между двумя странами в сфере обороны, а также события в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в четверг в министерстве национальной обороны КНР.

"Китайские и российские военные 26 ноября провели стратегические консультации по видеосвязи. Две стороны обменялись взглядами на выполнение важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, и на дальнейшее укрепление и расширение двусторонних отношений в военной сфере", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Там отмечается, что стороны обсудили ситуацию в мире и в регионе, а также выразили приверженность укреплению связей и сотрудничества между военными двух стран. Вместе с тем они выразили готовность защищать международные и региональные безопасность и стабильность.