Александр Козлов заявил, что лидер КНДР верит в победу России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын верит в победу России, желает успехов и здоровья российскому народу, заявил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

"Товарищ Ким Чен Ын просил передать всему народу Российской Федерации здоровья, успехов. Верит в нас, в победу и желает всего самого-самого доброго нашему народу как наш настоящий друг и товарищ", - сказал Козлов журналистам в ответ на просьбу рассказать, как прошло его общение за закрытыми дверями с лидером КНДР.

13-е заседание межправкомиссии РФ и КНДР проходит в Пхеньяне 25-27 ноября. Сопредседателями межправкомиссии являются Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.