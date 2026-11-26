Захарова заявила, что Латвия "выстрелит себе в ногу", если закроет границу с РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Латвия выстрелит себе в ногу и усложнит жизнь собственным гражданам, если закроет погранпереходы на границе с Россией, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если Латвия пойдет по пути Эстонии, Финляндии и закроет пограничные пункты на границе с Россией, то выстрелит себе в ногу, усложнив жизнь не только собственным гражданам, но и жителям других стран ЕС, которые регулярно пользуются погранпереходами в Латвии для посещения северо-западных регионов России", - сказала Захарова на брифинге.