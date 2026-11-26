Путин призвал не допустить использования технологий ИИ против интересов РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить, чтобы новые технологии и ИИ использовались против интересов России.

"Мир усложняется, технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными. Без них скоро жить станет невозможно. И мы никогда не должны позволить никому и сами себе, чтобы вот эти новые новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны", - сказал Путин на заседании международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Президент отметил, что Россия делает ставку на суверенные фундаментальные модели. "Продолжим заниматься их развитием, потому что это позволяет идти вперед, приумножать технологический, промышленный, научный потенциал страны", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия не должна попасть в ситуацию, "которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще всё перестает работать". "Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Но всё это вы понимаете, с чем связано. В определенный момент времени наши партнеры просто уехали, и всё, и предприятия оставили в непростой ситуации", - добавил он.