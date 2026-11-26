Президент предложил обновить стратегию развития ИИ в России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта РФ для обеспечения совместной работы человека и автономных систем.

"Почти 10 лет назад, позволю себе вспомнить об этом, говорил, что если какая-то страна добьётся лидерства в создании искусственного интеллекта, она будет, это страна, властелином мира", - сказал Путин, выступая на Международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Ситуация за это время, подчеркнул он, изменилась, "причём, кардинально".

"Само по себе обладание, пусть даже новейшим поколением искусственного интеллекта, уже не гарантирует ни технологическое превосходство, ни устойчивое долгосрочное развитие. Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике предлагаю обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить Национальный план действий в этой сфере", - сказал Путин.

Он попросил заняться этим вопросом штаб по данной проблеме: комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

"Такие же штабы, центры принятия важнейших решений мы создаем в сфере автономных систем, а также цифровых платформ. Отмечу, что сейчас идёт работа над стратегиями долгосрочного развития данных направлений и прошу коллег координировать свои усилия с общей повесткой в сфере искусственного интеллекта", - сказал Путин.