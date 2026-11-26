Путин призвал учитывать риски банков, кредитующих ИИ-проекты

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Преодоление барьеров на пути развития технологий искусственного интеллекта требует больших инвестиций, нужно учитывать риски кредиторов таких проектов, заявил на конференции AI Journey Сбербанка президент Владимир Путин.

"Что касается самых передовых, фундаментальных моделей, то их стоимость постоянно увеличивается. Строятся гигантские вычислительные центры, дефицит электроэнергии, энергосетей, сложной компонентной базы становятся бутылочным горлышком технологической гонки. Преодоление этих барьеров требует новых колоссальных инвестиций. Коммерческий успех таких вложений на длительной дистанции, скорее всего, не гарантирован. И вот здесь (. . .) риски для банков, для тех, кто будет кредитовать все эти проекты, действительно, это тоже надо учитывать", - сообщил он.

Он добавил, что важно также обратить внимание и на другое измерение искусственного интеллекта. "Его ценность растет, когда это, как и любая другая технология, проникает во все сферы экономики, во все сферы жизни, в рабочие, повседневные процессы. Это приводит к тому, что это перестает быть эксклюзивным товаром и становится общественным достоянием, которое бессмысленно и невозможно монополизировать", - подчеркнул Путин.