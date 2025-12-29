Экс-глава Тамбовской области Егоров обвиняется в получении взяток на 80 млн руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил следственные действия по делу бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взяток на сумму 80 млн рублей.

"В Главном следственном управлении СК России завершены следственные действия в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова, а также его соучастников Александра Соломатина и Сергея Аганова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ (получение взятки, посредничество во взяточничестве)", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора.

"Участники уголовного судопроизводства приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - сказала представитель СК.

В настоящее время все фигуранты дела находятся в СИЗО.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что Егоров "систематически получал взятки в виде денежных средств от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственную службу".

"Общая сумма взяток, полученных Егоровым, составляет не менее 80 млн руб. Незаконно полученные денежные средства Егоров легализовывал посредством приобретения на свои близкие связи дорогостоящих объектов имущества", - сказали в спецслужбе.

В СК пояснили, что взятки Егоров получал от генерального директора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова. Соломатин и Аганов выступали посредниками при получении взяток.

В минувшем июле Басманный суд Москвы арестовал Егорова на два месяца по обвинению в получении взятки. Фабула дела тогда не раскрывалась.

Егоров занимал пост губернатора с октября 2021 по ноябрь 2024 года.