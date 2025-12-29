Поиск

Экс-глава Тамбовской области Егоров обвиняется в получении взяток на 80 млн руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет завершил следственные действия по делу бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взяток на сумму 80 млн рублей.

"В Главном следственном управлении СК России завершены следственные действия в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова, а также его соучастников Александра Соломатина и Сергея Аганова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, ст. 291.1 УК РФ (получение взятки, посредничество во взяточничестве)", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора.

"Участники уголовного судопроизводства приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - сказала представитель СК.

В настоящее время все фигуранты дела находятся в СИЗО.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что Егоров "систематически получал взятки в виде денежных средств от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственную службу".

"Общая сумма взяток, полученных Егоровым, составляет не менее 80 млн руб. Незаконно полученные денежные средства Егоров легализовывал посредством приобретения на свои близкие связи дорогостоящих объектов имущества", - сказали в спецслужбе.

В СК пояснили, что взятки Егоров получал от генерального директора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова. Соломатин и Аганов выступали посредниками при получении взяток.

В минувшем июле Басманный суд Москвы арестовал Егорова на два месяца по обвинению в получении взятки. Фабула дела тогда не раскрывалась.

Егоров занимал пост губернатора с октября 2021 по ноябрь 2024 года.

Максим Егоров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

 ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

 Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов

Резкие изменения погоды прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к новогодней ночи

 Резкие изменения погоды прогнозируются в регионах Сибири и Дальнего Востока к новогодней ночи

Четыре человека, в том числе два ребенка погибли в результате пожара в столице Камчатки

В Кремле заявили, что Трамп убедился в стремлении РФ урегулировать конфликт с Киевом

Ушаков сообщил, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе США

Что произошло за день: воскресенье, 28 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });