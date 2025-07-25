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Экс-губернатор Тамбовской области Егоров арестован по обвинению в коррупции

Экс-губернатор Тамбовской области Егоров арестован по обвинению в коррупции
Максим Егоров в зале Басманного районного суда города Москвы
Фото: Московские суды общей юрисдикции/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова на два месяца по обвинению в получении взятки, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

Экс-губернатор обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным СМИ, следствие заинтересовалось Егоровым после показаний, полученных от бывшего генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова, который был арестован по делу о хранении наркотиков в крупном размере. Позднее суд перевел Стефанова из СИЗО под домашний арест.

По версии следствия, Егоров получил взятку в виде автомобиля, помощи в приобретении квартиры и строительства дома на общую сумму 80 млн рублей.

Егоров занимал пост губернатора с октября 2021 по ноябрь 2024 года.

Максим Егоров Тамбовская область Басманный суд Москвы
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