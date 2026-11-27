Симфонический оркестр впервые выступил на главном конвейере автозавода "Урал"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Миассе начался первый филармонический фестиваль "Индустриальная классика", он продлится до 30 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автомобильного завода "Урал".

"Одним из центральных событий стало выступление Государственного симфонического оркестра Челябинской области на главном конвейере автозавода "Урал" с программой "Время, вперед!", - уточнили в пресс-службе.

В качестве почетных гостей на концерте присутствовали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Всего за три дня в Миассе на промышленных и городских площадках состоится семь концертов, ожидается, что их посетят не менее 2,5 тысяч зрителей. В программе фестиваля симфонические, камерные, хоровые и органные концерты.

В Музейно-выставочном центре завода состоится камерный концерт "Гармоническое вдохновение", где прозвучит музыка эпохи барокко в исполнении струнного квинтета и мобильного органа. В Храме Богоявления пройдет концерт духовной музыки "Да будем жить" с участием Камерного хора имени Михальченко. Для жителей и гостей Миасса запланировано выступление Московского государственного симфонического оркестра в зале ДК "Автомобилестроителей". Кроме того, подготовлены интерактивные просветительские концерты "О чем поет скрипка" и "Русалочка" для детей и подростков.

Завершится фестиваль концертом "Гордость и сила Урала", посвященным ветеранам города, где в сопровождении челябинского симфонического оркестра в одном из произведений будет солировать ученик детской школы искусств Миасса, отмечают организаторы.

"Мы открываем событие, которое на первый взгляд может показаться необычным для стен предприятия. Но я убежден, что именно здесь такому фестивалю самое место. По данным опроса, проведенного среди работников автомобильной промышленности Миасса, почти 50% опрошенных ответили, что никогда не были на концерте симфонического оркестра, но обязательно посетят концерт, если он пройдет непосредственно в Миассе", - прокомментировал гендиректор автозавода "Урал" Павел Яковлев.

Музыкальный проект приурочен к 85-летию со дня основания миасского автозавода, автозавод "Урал" (крупный производитель грузовых автомобилей) выступил одним из организаторов фестиваля. Инициатором мероприятия стал культурный центр "Урал", поддержку оказали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Челябинская государственная филармония.