Россия за 10 месяцев снизила экспорт рыбы и морепродуктов в Японию на 17%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала в Японию 82 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 17% меньше, чем годом ранее. Экспортная выручка снизилась на 6%, до $701 млн, сообщает аналитический центр Рыбного союза по результатам анализа данных японской таможенной статистики.

Так, экспорт сурими из минтая уменьшился на 23%, до 16 тыс. тонн, и на 19%, до $41 млн. "Динамика российских поставок сурими из минтая в Японию отражает тенденции в его производстве в море на судах", - говорится в сообщении.

Поставки филе минтая выросли на 10%, до 5 тыс. тонн, и на 27%, до $21 млн. К 22 ноября 2026 года отечественное производство филе минтая в море на судах выросло на 8%, до 102 тыс. тонн. Экспорт мороженой икры минтая в ястыках снизился на 22%, до 17 тыс. тонн, и на 25%, до $81 млн.

Экспорт мороженого минтая увеличился на 4%, до 1,8 тыс. тонн, и на 41%, до $3,8 млн. "Высокий уровень цен на мировом рынке на минтай (потрошеный, без головы) побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки", - сообщает союз.

Согласно сообщению, экспорт мороженого краба-стригуна опилио снизился на 7%, до 9 тыс. тонн, и на 4%, до $173 млн, мороженого камчатского краба - вырос на 4%, до 2,4 тыс. тонн, и на 14%, до $83 млн. К 23 ноября 2026 года российский вылов крабов вырос на 7%, до 90 тыс. тонн.

Рыбный союз также сообщил, что поставки живых морских ежей сократились на 6%, до 6,6 тыс. тонн. Но выручка выросла на 1%, до $73 млн. Экспорт мороженых кальмаров снизился на 23%, до 1,6 тыс. тонн, и на 9%, до $7,2 млн. К 23 ноября 2026 года российский вылов кальмаров вырос на 3%, до 78 тыс. тонн.

Россия занимает шестое место в мире по объему поставок рыбы и морепродуктов в Японию (после Китая, Чили, США, Вьетнама и Таиланда) с долей порядка 6% в весе и 7% - в деньгах.