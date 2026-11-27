Делегации из четырех стран примут участие в заседании ПА ОДКБ в Москве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу провел совещание по подготовке совместного заседания Совета и 19-го пленарного заседания ПА ОДКБ, которое пройдет 2 декабря, сообщает официальный сайт Госдумы.

"По линии Ассамблеи в нем примут участие парламентские делегации Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, которые прибудут в Москву накануне мероприятий", - цитирует сайт слова Володина.

По его словам, "в рамках заседания будут подведены итоги деятельности Ассамблеи в текущем году". "Также обсудим вопросы гармонизации законодательства стран-участниц ОДКБ в области совместного прогнозирования, предупреждения и ликвидации последствий трансграничных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты электоральных процессов и суверенитета, а также обеспечения внутренней стабильности и противодействия технологиям внешнего деструктивного воздействия, направленного на дестабилизацию социально-политической обстановки в государствах-членах Организации", - добавил председатель Госдумы.

"Кроме того, в повестке - проекты ряда модельных законов, среди которых "О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" и "Об основах оперативно-розыскной деятельности", а также обращения ПА ОДКБ об укреплении парламентских связей с государствами и профильными структурами СНГ и ШОС", - уточнил Володин.