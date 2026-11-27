В ЛНР сообщили о гибели коммунальщика от удара ВСУ в Северодонецке

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max.

Так, по его данным, в Северодонецке работник коммунального предприятия погиб в результате удара по служебному автомобилю.

Он также сообщил, что в Старобельском муниципальном округе в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал водитель легкового автомобиля.

По его информации, в Кременском муниципальном округе ВСУ атаковали придомовую территорию, ранен 41-летний мужчина. На участке дороги Антрацит - Должанский противник нанес удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель, добавил глава ЛНР.

Кроме того, по его словам, в Луганске ВСУ атаковали гаражный кооператив и складское помещение, возник пожар.

По словам главы ЛНР, под огонь ВСУ также попали жилые дома, транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Лисичанске, Первомайске, а также в Лутугинском, Белокуракинском, Старобельском, Краснодонском муниципальных округах.

В Ровеньках в результате атаки "полностью отсутствует телевизионное вещание и частично радиовещание", сообщил он.

"Над территорией республики уничтожено свыше 100 воздушных целей", - добавил глава ЛНР.