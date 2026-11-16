Главную новогоднюю ель страны выбрали в Московской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Главную новогоднюю елку России доставят на Соборную площадь из подмосковного Клина, сообщает пресс-службы управления делами президента Российской Федерации.

"По результатам отбора ель, соответствующая всем установленным требованиям, обнаружена в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества. Высота лесной красавицы - 27 метров, возраст - 95 лет, диаметр ствола - 72 сантиметра", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поиски елки проходили летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по комплексу параметров, учитывая не только внешний вид, но и состояние, а также выносливость к перепадам температур, ветру и морозу. Общая протяжённость маршрута комиссии составила около 3 тыс. км. Всего было рассмотрено 20 кандидаток.

Традиция выбора главной новогодней ёлки страны в Московской области существует с 2007 года.

Спил ели запланирован на 7 декабря 2026 года.