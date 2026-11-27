Росгранстрой продолжит реконструкцию пункта в Ивангороде, несмотря на закрытие границы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Ивангород на границе России и Эстонии планируется завершить в срок, сообщили "Интерфаксу" в Росгранстрое.

"Строительно-монтажные работы в данном пункте пропуска ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в установленные сроки", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Сроки окончания работ не уточняются. В октябре начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Олеся Снапкова сообщала, что пункт пропуска на границе с Эстонией планируют открыть для машин в 2027 году.

Правительство Эстонии 20 ноября приняло решение о закрытии с 1 декабря всех сухопутных автомобильно-пешеходных пограничных переходов на границе с Россией (Ленинградская и Псковская области). Автомобильная составляющая МАПП Ивангород закрыта на реконструкцию с 1 февраля 2024 года, после завершения которой пропускная способность погранпункта увеличится до 1860 автомобилей и 11,3 тыс. человек в сутки. Пересечь границу с Эстонией в Ивангороде до конца ноября можно, но только пешком.