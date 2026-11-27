Володин и патриарх Кирилл обсудили законодательную защиту традиционных ценностей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсудили вопросы законодательного обеспечения защиты и укрепления традиционных ценностей, сообщает в пятницу пресс-служба Госдумы.

Кроме того, председатель Госдумы и предстоятель РПЦ обсудили подготовку к XV Рождественским Парламентским встречам, которые пройдут 28 января 2027 года в Думе в рамках XXXV Международных Рождественских образовательных чтений.

Володин ранее лично поздравил главу Русской Православной Церкви с прошедшим днем рождения, пожелал ему здоровья, душевных сил и всего самого доброго.