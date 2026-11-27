Иноагентом признано интернет-издание "Рабкор"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минюст внес в список иностранных агентов четырех человек и одно СМИ.

Иноагентами признаны украинский журналист Алексей Артюх, общественный деятель Фатима Газиева, российский и грузинский медиаменеджер Егор Куроптев, чеченский блогер Муса Ломаев. Также в перечень включено интернет-издание "Рабкор" социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом, осужден за оправдание терроризма, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Артюху, помимо прочего, вменили содействие сбору средств для ВС Украины, Газиевой и Ломаеву - призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Куроптев, по данным Минюста, взаимодействует с иностранными агентами, а также является основателем организации, признанной в России нежелательной.

Издание "Рабкор" участвовало в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций, распространяло фейки о политике и решениях российских властей и взаимодействует с иноагентами. "Основателем интернет-издания является лицо, включенное в реестр иностранных агентов", - напомнил Минюст.

Из реестра иноагентов исключен директор ликвидированного фонда "Викимедиа.ру" (признано иноагентом) психолог Станислав Козловский "в связи с утратой признаков иностранного агента".