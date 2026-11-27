МИД РФ заявил об отходе на второй план значимых для климатической повестки вопросов сессии КС-31

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вопросы, имеющие непосредственное значение для развивающихся стран, отошли на второй план 31-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-31), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги сессии.

Она обратила внимание, что минувшая сессия ознаменовалась блокировкой со стороны Евросоюза принятия общего политического решения конференции - "Анталийского пакта".

"Показательно, что за драматичными заявлениями о недостаточной амбициозности итогов КС-31 в западных СМИ затерялся тот факт, что по целому ряду сложных и практически значимых вопросов сторонам всё же удалось достичь договорённостей, в том числе в отношении Адаптационного фонда, механизмов реализации Парижского соглашения и других важных направлений международного климатического сотрудничества", - говорится ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

По ее словам, на второй план оказались отодвинуты вопросы, "имеющие непосредственное значение для практической реализации Конвенции и Парижского соглашения: предоставление финансирования, передача технологий, адаптация, справедливый переход и обеспечение доступности средств осуществления для развивающихся стран".

"Отказ поддержать компромисс, который учитывал бы интересы всех участников, был аргументирован недостаточной "амбициозностью" документа", - отметила Захарова.