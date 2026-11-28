ЛЭП на предприятии повреждена при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Линия электропередачи на предприятии и инфраструктурный объект повреждены при атаках ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"Город Губкин сегодня ночью атакован беспилотником. Повреждена линия электропередачи на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Также в поселке Красная Яруга накануне был поврежден инфраструктурный объект. Всего, по информации оперштаба, Краснояружский округ за сутки подвергся двум обстрелам с применением пяти боеприпасов, ударам 110 донов, 61 из которых сбит. Кроме того, на округ было сброшено три взрывных устройства с двух БПЛА.