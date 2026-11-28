Правительство РФ выделило около 6 млрд руб. на соцподдержку по оплате ЖКУ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России выделило порядка 5,8 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) льготным категориям граждан.

Распоряжение от 27 ноября 2026 года №3547-р размещено на сайте правительства в субботу.

"Средства будут направлены 35 регионам, заявившим о потребности в дополнительном финансировании. Благодаря субвенциям из федерального бюджета компенсацию стоимости ЖКУ в размере до 50% получат в том числе ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что работа ведется в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан".