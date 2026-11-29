Над Воронежской областью за ночь уничтожили 29 беспилотников

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Над одним городским округом и шестью районами Воронежской области за ночь были обнаружены и уничтожены 29 беспилотников, четверым жителям понадобилась помощь медиков, сообщил глава региона Александр Гусев в воскресенье.

"Минувшей ночью в небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем канале в Мах.

В результате атаки в одном из муниципалитетов на юге региона четверым жителям понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса. "Двоих из них уже отпустили к родственникам. Оставшиеся пока находятся под наблюдением врачей в райбольнице", - добавил губернатор.

По его данным, в одном из районов огнём уничтожен частный дом. Еще в четырех повреждены остекление, кровля и фасад, ряд хозпостроек. В другом районе осколки посекли фасад и остекление двух частных домов, отметил Гусев.