Над Курской областью за сутки сбили 281 БПЛА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 281 украинском беспилотнике, сбитом над регионом за прошедшие сутки.

64 раза была применена артиллерия по отселенным районам, 30 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств, написал Хинштейн в своем канале в Мах в воскресенье.

В результате атак в деревне Парменовка и селе Крупец Рыльского района повреждены два автомобиля. В дереве Новоивановка и деревне Рыжевка - два частных дома и хозпостройка, добавил губернатор.