Пять человек пострадали в Белгородской области за сутки в результате атак БПЛА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате атаки беспилотников в Белгородской области, ВСУ за сутки 125 раз атаковали регион, сообщил глава области Александр Шуваев в воскресенье.

"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 254 беспилотника сбиты и подавлены", - написал Шуваев в своем канале в мессенджере Мах.

Он добавил, что в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали пять мирных жителей. По его словам, раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

"Противник совершил пять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, восемь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА", - написал губернатор.

Удары, по его данным, также были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.