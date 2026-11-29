Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием автобуса в Калмыкии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло на участке федеральной трассы в Калмыкии, есть жертвы и пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция республики в своем канале в Мах в воскресенье.

"29 ноября, примерно в 7:40 (мск), на 252 км федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины "Мерседес" (...) и пассажирского автобуса "Ванхол", - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир "Мерседеса". Травмы легкой степени тяжести получили два пассажира автобуса.