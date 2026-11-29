Российские военные взяли под контроль населенный пункт Коломийцы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Коломийцы Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Коломийцы Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе боев войска группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоукраинка, Счастливое, Одаровка Запорожской области, Покровское, Левадное и Малиновка Днепропетровской области.

"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке Минобороны.