Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях группировки "Центр"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" ведут активные наступательные действия, наносят удары по формированиям вооруженных сил Украины в Днепропетровской области и ДНР, сообщило министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

По данным Минобороны, в ходе боев войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Райполе Днепропетровской области, Новопавловка, Веровка, Нововикторовка, Райское и Калинино (ДНР).

За сутки потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терновая, Сосновка, Жовтневое и Завадское. В Сумской области поражены формирования украинской армии в районах населенных пунктов Ольшанка, Радьковка, Бариловка и Фотовиж.

В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял за сутки до 180 военных, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщает Минобороны.

Войска группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Пристен, Шевченково, Пески-Радьковские Харьковской области, Райгородок, Лозовое и Стародубовка (ДНР). Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, говорится в сводке.

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Николаевка, Высокоивановка и Черевковка (ДНР). Тут ВСУ потеряли более 175 военных, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия, сказано в сообщении.

Войска группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Шевченковское, Григоровское и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ, заявили в Минобороны РФ.