Минобороны РФ сообщило о поражении трех пусковых установок комплекса "Нептун"

Также поражены военные аэродромы и объекты энергетики Украины

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили военные аэродромы Украины, объекты энергетической инфраструктуры и ряд других объектов.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.