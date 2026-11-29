Контроль над Коломийцами создает условия ВС РФ для продвижения вглубь Днепропетровской области

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Взятие под контроль села Коломийцы создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" вглубь Днепропетровской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Освобождение Коломийцев позволило расширить плацдарм группировки "Восток" и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль село Коломийцы Днепропетровской области.

По данным ведомства, штурмовые подразделения 656-го мотострелкового полка 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" взяли под контроль Коломийцы, форсировав реку Волчья и преодолев оборону противника.

"В ходе продолжительных и ожесточенных боев военнослужащие установили контроль над населенным пунктом и зачистили более 400 строений. Потери противника составили свыше двух взводов живой силы. Уничтожены пять боевых бронированных машин, более 12 единиц автомобильной техники, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров", - говорится в сообщении министерства.