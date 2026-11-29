Мирный житель погиб, еще один ранен при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак украинских дронов погиб мужчина, еще один получил ранения, сообщает в воскресенье вечером региональный оперштаб.

"В хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Транспортное средство сгорело. Сотрудниками МЧС огонь локализован", - говорится в сообщении штаба в Мах.

В Шебекинском округе на автодороге в районе села Безлюдовка из-за удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина. С осколочными ранениями он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, сообщает штаб.

Кроме этого, в городе Шебекино вследствие атаки дрона повреждены остекление двух многоквартирных домов, шесть легковых автомобилей и социальный объект.

Также из-за ударов БПЛА повреждены частные дома в Краснояружском и Ракитянском округах, а также в городе Грайворон.