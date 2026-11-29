Песков заявил о готовности России к переговорам с Европой по Украине

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская власть хочет мира и готова к переговорам, а вот европейцы демонстрируют противоположную тенденцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия хочет мира. Президент Путин открыт к переговорам, он открыт к контактам. Открыт к контактам с европейцами", - сказал Песков в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Однако Москва получила сообщение о том, что европейцы не хотят двусторонних переговоров с Россией, отметил Песков.

"Здесь мы встречаемся с проблемами. Европейцы говорят, что как только будет близиться урегулирование на Украине, мы введем туда европейский контингент. Но это как раз то, из-за чего началась специальная военная операция. То есть получается, что европейцы говорят: мы будем участвовать в вашем трехстороннем формате, сделаем его четырехсторонним, но при этом мы продолжим наши провокации и линию фактически на продолжение войны. То есть мы не будем способствовать решению проблем, которые были причинами для этой войны, а наоборот будем обеспечивать сохранение всех этих причин", - заявил Песков.

"Поэтому как пойдет дальше трудно сказать. Решение, естественно, будет принимать президент Путин", - сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Кремль хотел сначала поговорить с представителями Европы, чтобы понять, насколько они могут способствовать миру. Но европейцы отказались от контактов в двустороннем формате. Контакты с США, по словам Пескова, продолжаются. Москва готова продолжать движение по гуманитарному треку, как это было в Алешках. В этом контексте вклад Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко трудно переоценить, сказал Песков.