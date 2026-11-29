Велосипедист погиб в Шебекино Белгородской области при ударе дрона

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В городе Шебекино Белгородской области украинский дрон ударил по велосипедисту, мужчина погиб, сообщает вечером в воскресенье региональный оперштаб.

"В Шебекино беспилотник ударил по велосипедисту. Мужчина, получив тяжелые ранения, скончался на месте", - говорится в сообщении штаба в Мах.

В селе Святославка Ракитянского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. В посёлке Майский Белгородского округа вследствие атаки БПЛА на грузовой автомобиль ранения получил еще один мужчина.

Ранее в воскресенье оперштаб Белгородский области информировал о двух погибших и о девяти раненых в регионе из-за атак ВСУ.