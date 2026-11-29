Крупный пожар на складе в Химках ликвидирован

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание на складе в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Пожар в подмосковных Химках полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар охватил склад с мебелью в ночь на воскресенье на площади почти 11 тыс. кв. метров.

К тушению были привлечены 80 человек и 28 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.